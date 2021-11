Jungbullen stehen vor Weichenstellung in der Youth League

Das U19-Team von René Aufhauser kann in der Youth League bei Wolfsburg einen großen Schritt in Richtung Aufstieg setzen.

Ähnlich optimistisch wie die Red-Bull-Profis reiste die Salzburger U19 am Montag nach Wolfsburg ab. In der UEFA Youth League trifft das Team von Trainer René Aufhauser heute, Dienstag (14 Uhr, live auf redbullsalzburg.at), auf die Alterskollegen. Und so wie der Serienmeister in der Champions League können auch die Jungbullen schon einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen.

Im AOK-Stadion, gleich neben der Volkswagen Arena gelegen, warten aber vorerst harte 90 Minuten auf Luka Reischl und Co. Beim 3:0-Hinspielsieg vor zwei Wochen haben sich die Wolfsburger durch eine körperbetone Spielweise ausgezeichnet. Sieben gelbe sowie eine gelb-rote Karte für die jungen Wölfe waren die Folge. Daher fehlt Anselmo Garcia McNulty beim Gegner wegen seiner Sperre, während der niederösterreichische Stürmer Edin Selkic erneut auf einen Einsatz hoffen darf.

Keine Personalsorgen kennt René Aufhauser. Er kann auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, der die hohe Qualität der Lieferinger Nachwuchsarbeit repräsentiert: Gleich zwölf Spieler werden bereits seit der U14 oder noch länger in der Red-Bull-Akademie ausgebildet. Aufhauser genießt zudem den Luxus, auch auf Spieler mit Praxis bei den Profis zugreifen zu können: Verteidiger Bryan Okoh wird in der Youth League zur Verfügung stehen, zudem könnten Offensiv-Supertalent Roko Simic (debütierte im Heimspiel gegen Wolfsburg in der Champions League) und Spielmacher Maurits Kjaergaard bei den Jungen spielen.

René Aufhauser sagt: "Wir gehen davon aus, dass es wieder ein sehr enges und kampfbetontes Spiel wird. Kleinigkeiten werden entscheiden. Wolfsburg benötigt unbedingt einen Sieg, um weiterhin um den Aufstieg mitreden zu können. Wir können mit einem Erfolg vieles in unsere Richtung lenken, dementsprechend hoch ist die Bedeutung dieses Spiels."