Jungstar macht den Routiniers Dampf

Das Toptalent von Red Bull Salzburg, Xaver Schlager, steht vor einer großen Karriere. Trotz seiner Jugend wirkt der 21-Jährige reif in seinem Spiel. Seine Stärken will er auch im ÖFB-Team zeigen.

Dass Xaver Schlager die Zukunft im österreichischen Fußball-Nationalteam gehört, steht außer Zweifel. Kaum ein heimisches Talent bringt jene Qualitäten des Youngsters von Red Bull Salzburg mit. Obwohl Schlager erst 21 Jahre alt ist, gehört er beim Serienmeister zum Stammpersonal. Schlager hat auch auf internationaler Ebene mit hervorragenden Leistungen in der Europa League bereits bewiesen, dass er vor einer großen Karriere steht. Heute, Dienstag, kann sich Schlager im Länderspiel Österreich gegen Dänemark weiter in das Blickfeld spielen.

Auch Salzburg-Trainer Marco Rose kommt, wenn er auf seinen Schützling Xaver Schlager angesprochen wird, ins Schwärmen. Vor allem deshalb, weil der Youngster im Mittelfeld alle Positionen übernehmen kann. Und ein Spielertyp ist, der auch einmal mit viel Risiko das Offensivspiel antreibt. Und das Wort Müdigkeit scheint Schlager nicht zu kennen. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass Schlagers Zeit in der heimischen Bundesliga bald zu Ende sein wird. Zahlreiche Clubs aus den europäischen Topligen haben den Oberösterreicher bereits auf ihrer Wunschliste stehen.

Und die Scouts werden auch heute Schlager gegen Dänemark genau auf die Beine sehen. Zum zweiten Mal in seiner Laufbahn steht der Bulle in der Startelf der österreichischen Auswahl. Schlager ist es auch zuzutrauen, dass er mit einer starken Leistung, den fehlenden Routiniers Dampf macht. Dass Österreichs Teamchef Franco Foda in Zukunft auf Schlager setzen will, beweist, dass er dem Wunsch des Salzburgers ins Unter-21-Team, das gegen Russland um den Aufstieg ins EM-Play-off kämpft, wechseln zu dürfen, nicht entsprach. "Ich brauche dich gegen Dänemark", hatte Foda klar und deutlich betont. Daraus kann geschlossen werden, dass Schlager mittelfristig gesehen eine überaus wichtiger Teil des österreichischen Nationalteams werden wird. Und für Foda deswegen dieses Testspiel gegen die starken, robusten Dänen genau richtig ist, um den 21-Jährigen weiter an die Stammformation heranzuführen.

Nervosität und Druck kennt Schlager nicht. Wie immer sieht der Blondschopf der Aufgabe locker entgegen. "Als junger Spieler braucht man auch Geduld", meinte Schlager. "Erhält man die Chance, dann muss man fighten, Gas geben und seine Leistung bringen." Der Mittelfeldspieler ist trotz seiner Jugend auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Diese Unbekümmertheit trug das Ihre zu den starken Auftritten in den vergangenen Monaten bei. "Man sollte sich nicht so viel Druck machen, sonst wird man keine Leistung bringen. Das Wichtigste ist, dass man im Spiel ruhig bleibt und gute Lösungen sucht." Dann steht einem Wechsel in eine europäische Topliga nichts im Weg. Auch nicht zu Arsenal, dem Lieblingsclub von Schlager.