Junuzovic fehlt Salzburg im Rückspiel gegen Napoli

Red Bull Salzburg geht ohne Zlatko Junuzovic in die 0:3-Aufholjagd im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Europa-League am Donnerstag (18.55 Uhr/live Puls 4 und DAZN) gegen SSC Napoli. Wie die "Bullen" am Dienstag mitteilten, verhindern muskuläre Probleme im Oberschenkel den Einsatz des Mittelfeldroutiniers.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Die Stütze im Mittelfeld fällt verletzt aus