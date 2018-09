Juve-Star Ronaldo für ein Champions-League-Spiel gesperrt

Nach der Roten Karte in seinem ersten Champions-League-Spiel für Juventus Turin ist Cristiano Ronaldo für die nächste Partie in der Königsklasse gesperrt worden. Bei der Partie von Juve am 2. Oktober zu Hause gegen die Young Boys Bern wird der Weltklassespieler deshalb nicht dabei sein. Eine weitere Sperre verhängte die Disziplinarkommission der UEFA am Donnerstag nicht.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Ronaldo weinte bitterlich wegen seinem Ausschluss