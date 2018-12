Juve vs. Roma als Italien-Schlager, Inter vor Pflichtsieg

Juventus Turin dominiert die italienischen Fußball-Meisterschaft einmal mehr nach Belieben. Der klare Spitzenreiter hat in der Serie A bis auf ein Remis alles gewonnen, die jüngsten fünf Partien sogar jeweils ohne Gegentor. Am Samstag (20.30 Uhr) empfängt das Team von Cristiano Ronaldo im Klassiker die AS Roma. Die Römer suchen als Siebenter mit 22 Punkten Rückstand allerdings ihre Form.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Cristiano Ronaldo erwartet die AS Roma