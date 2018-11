Juventus nach 2:0 bei Milan wieder sechs Punkte vor Napoli

Juventus Turin führt die italienische Fußball-Meisterschaft auch nach der zwölften Runde mit sechs Punkten Vorsprung auf Napoli an. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag den Serie-A-Schlager bei AC Milan dank Treffern von Mario Mandzukic (8.) und Cristiano Ronaldo (81.) mit 2:0. Der nun bei den Mailändern engagierte frühere Juve-Goalgetter Gonzalo Higuain wurde in der 83. Minute ausgeschlossen.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Ronaldo jubelte über sein Tor in der 81. Minute