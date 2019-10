Juventus nach 2:1 bei Inter Mailand neuer Tabellenführer

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat im Topduell der Serie A den bisherigen Spitzenreiter Inter Mailand gestürzt. Nach dem 2:1 am Sonntag im Giuseppe-Meazza-Stadion zog Juve in der Tabelle mit 19 Punkten an den Mailändern (18) vorbei, die ihre erste Liga-Niederlage in dieser Saison einstecken mussten.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Gonzalo Higuain als Matchwinner für Juve