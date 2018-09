Juventus schlug Verfolger Napoli in Serie-A-Hit mit 3:1

Juventus Turin hat den Schlager in Italiens Fußball-Meisterschaft gegen Verfolger Napoli für sich entschieden. Der Serienmeister setzte sich im Serie-A-Hit am Samstagabend vor heimischer Kulisse mit 3:1 (1:1) durch. Zu allen drei Juve-Toren leistete Cristiano Ronaldo die Vorarbeit. Die makellosen Norditaliener liegen an der Tabellenspitze nun sechs Punkte vor dem wohl schärfsten Konkurrenten.

SN/APA (AFP)/ISABELLA BONOTTO Tabellenführung ausgebaut