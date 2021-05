Juventus Turin gewinnt zum 14. Mal italienischen Cup

Juventus Turin hat zum 14. Mal in der Club-Geschichte den italienischen Fußball-Cup gewonnen. Die "Alte Dame" feierte am Mittwochabend im Coppa-Italia-Endspiel in Reggio Emilia gegen Atalanta Bergamo einen hartumkämpften, aber doch verdienten 2:1-Erfolg. Für die in der Liga enttäuschende Truppe von Coach Andrea Pirlo ist es der erste Cupsieg seit 2018. Außenseiter Bergamo hat den Cup bisher nur einmal im Jahr 1963 gewonnen.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Dejan Kulusevski glänzte mit einem Tor und Assist