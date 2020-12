Juventus verlor gegen Fiorentina, Napoli-Sanktion aufgehoben

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat nach einer Niederlage am "Grünen Tisch" auch auf dem Platz in der laufenden Serie-A-Saison erstmals verloren. Gegen Fiorentina unterlag der Serienchampion um Cristiano Ronaldo am Dienstag daheim 0:3 (0:1). Wenige Stunden zuvor hatte die "Alte Dame" davon Kenntnis erhalten, dass das eigentlich mit 3:0 für Juve strafverifizierte Spiel gegen Napoli jetzt doch gespielt werden muss.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Cristiano Ronaldo und Co. müssen doch gegen Napoli ran