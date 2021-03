Kader von Red Bull Salzburg schrumpft nur minimal

Nur sechs Nationalspieler fehlen Bullen-Trainer Jesse Marsch in der Vorbereitung auf die entscheidende Phase in der Saison.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg hat vor der Länderspielpause bis zum 4. April mit Beginn der Meistergruppe in der letzten Runde des Grunddurchgangs noch ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem Sieg gegen den LASK, der als einer der großen Rivalen der Bullen um den Meistertitel gehandelt wird, zeigte die Truppe von Trainer Jesse Marsch, dass man nur schwer von Platz eins zu verdrängen sein wird. Aber Bullen-Routinier Zlatko Junuzovic warnte bereits davor, dass man sich nicht zu sicher fühlen kann. "Jetzt kommen nämlich erst die richtigen Duelle."

Mit einem Test gegen den Zweitligisten Vorwärts Steyr am Donnerstag im Trainingszentrum in Taxham wollen die Salzburger im Spielrhythmus für die entscheidenden Wochen bis zum Saisonfinale Ende Mai bleiben.

Und im Gegensatz zu den vergangenen Jahren kann Marsch im Test viele seiner Stammspieler auch aufbieten. Hatten in der Vergangenheit oft zwei Drittel der Bullen-Profis Einberufungen zu ihren jeweiligen Nationalteams erhalten, so fehlen Marsch aktuell nur sechs Kaderspieler.

Andreas Ulmer steht im Kader der österreichischen A-Nationalmannschaft für die WM-Quali-Spiele. Brenden Aaronson kickt für die US-Auswahl am 25. März in Wiener Neustadt und Nordirland (28. März). Patson Daka und Enock Mwepu treffen mit Sambia in der Afrika-Cup-Qualifikation auf Algerien und Simbabwe. Nicolas Seiwald spielt im U21-Team Testpartien gegen Saudi-Arabien und Polen. Und Mërgim Berisha bestreitet mit Deutschland die U21-EM-Spiele gegen Ungarn, die Niederlande und Rumänien.

Marsch steht somit in der Vorbereitung auf die zehn Partien in der Meistergruppe der Großteil des Kaders zur Verfügung. Das sieht auch Junuzovic als Vorteil. "Wir können uns konzentriert einstimmen und wir wissen, dass wir in jedem Spiel jetzt hart arbeiten müssen", meinte Junuzovic. "Die Ausgangsposition ist zwar sehr gut, aber viele Teams spielen eine starke Saison mit viel Zug zum Tor."