Kahn löst Bayern-Vorstandschef Rummenigge ab

Die Rückkehr von Oliver Kahn zum FC Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, wird der frühere Kapitän und Torhüter in den Vorstand der FC Bayern München AG berufen. Kahn unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, der am 1. Jänner 2020 in Kraft tritt.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Bayern-Urgestein Kahn nimmt Rummenigges Platz ein