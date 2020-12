Kahn über Alaba-Vertragsdebatte: Roten Teppich "eingerollt"

Bayern Münchens Vorstand Oliver Kahn hat sich in der Vertragsdebatte mit Österreichs Fußball-Star David Alaba pessimistisch über eine späte Einigung geäußert. "Die Haltung des Vereins ist klar. Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen", sagte Kahn der "Sport Bild" (Mittwoch) im Interview. "Also haben wir ihn irgendwann wieder eingerollt."

SN/APA (AFP)/INA FASSBENDER Oliver Kahn ist skeptisch, dass David Alaba bei Bayern München bleibt