Kaka sieht gute Chancen für WM-Titelgewinn Brasiliens

Der frühere Weltfußballer Kaka sieht bei der WM in Katar gute Titelchancen für sein Heimatland Brasilien. Wie der einstige Starspieler von AC Milan und Real Madrid in Nyon gegenüber Journalisten erzählte, glaubt er an den sechsten Triumph des Rekordchampions. Die Trümpfe der "Selecao" seien zum einen die für brasilianische Verhältnisse ungewohnte Kontinuität auf der Trainerbank - Teamchef Tite ist seit 2016 im Amt - und zum anderen die Qualität des Kaders.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Kaka hofft auf WM-Titelgewinn von Brasilien