Kalajdzic-Debüt für Wanderers - Liverpool, City nur remis

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic hat nur wenige Tage nach dem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers sein Debüt bei dem Premier-League-Club gegeben. Beim 1:0-Heimerfolg seines neuen Arbeitgebers gegen das von Ralph Hasenhüttl trainierte Southampton stand der 25-Jährige am Samstag in der Startelf, musste zur Pause aber angeschlagen ausgetauscht werden. Meister Manchester City sowie Liverpool mussten sich unterdessen jeweils mit einem Remis in der 6. Runde begnügen.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Klopps Liverpool gab im Derby erneut Punkte ab