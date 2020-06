Kalajdzic-Premierentor bei 6:0-Kantersieg - VfB vor Aufstieg

Stuttgart steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga und ist nach einem 6:0-Erfolg bei Nürnberg am Sonntag eine Runde vor Schluss praktisch nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Der lange verletzte Österreicher Sasa Kalajdzic stellte sich mit seinem Premierentor für die Schwaben ein. In seinem fünften Spiel für den VfB traf der 22-Jährige zum 3:0 (41.).

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Premierentor und Quasi-Fix-Aufstieg - es läuft für Sasa Kalajdzic