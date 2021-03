Kalajdzic trifft erneut, Leipzig und Leverkusen patzen

ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic hat seine Serie in der deutschen Fußball-Bundesliga prolongiert. Der 23-Jährige traf am Sonntag beim 2:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen Hoffenheim in der 64. Minute zum Endstand. Es war bereits das achte Tor des Wieners seit Ende Jänner. Während sich die Stuttgarter auf den achten Platz verbesserten, patzten in höheren Tabellenregionen die Favoriten: Bayer Leverkusen unterlag 1:2 gegen Bielefeld, RB Leipzig spielte gegen Eintracht Frankfurt 1:1.

SN/APA (dpa)/Tom Weller Kalajdzic (l.) im Duell mit seinem Landsmann Grillitsch