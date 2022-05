Kalajdzic-Verbleib in Stuttgart trotz Klassenerhalt fraglich

Die emotionale Ehrenrunde könnte auch schon die Verabschiedung von den Fans des VfB Stuttgart gewesen sein. Wie es mit ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic nach dem am Samstag in letzter Minute geschafften Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga weitergeht, ist offen. Der Zwei-Meter-Mann war 2019 von der Admira nach Stuttgart gewechselt, sein Vertrag läuft aber nur noch ein Jahr. Selbst Bayern München soll den Wiener als möglichen Ersatz für Robert Lewandowski jagen.

SN/APA/dpa/Tom Weller Kalajdzic und sein Bad in der Menge