Kalajdzic: Auch Vertragsverlängerung bei Stuttgart "Option"

Der umworbene Torjäger Sasa Kalajdzic kann sich neben einem Wechsel in diesem Sommer auch einen Verbleib und eine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart vorstellen. "Das ist auf jeden Fall eine Option", sagte der österreichische Fußball-Teamspieler am Dienstag im Trainingslager des VfB in Weiler-Simmerberg.

SN/APA/dpa/Tom Weller Kalajdzic wird man wohl nicht mehr im Stuttgart-Trikot sehen