Kanada gegen Nigeria bei Frauen-Fußball-WM lediglich 0:0

Das Team von Kanada hat sich am Freitag in Melbourne in seinem Gruppe-B-Auftaktmatch bei der Fußball-WM gegen Nigeria mit einem torlosen Unentschieden begnügen müssen. Die Olympiasiegerinnen hatten zwar etwas mehr vom Spiel, kamen gegen die gut aufgestellten Afrikanerinnen aber selten zu aussichtsreichen Torchancen. Die klar beste vergab Kapitänin Christine Sinclair in der 50. Minute, als sie vom Elfmeterpunkt an Torfrau Chiamaka Nnadozie scheiterte.

Kanadas Angriffe verpufften spätestens bei Torfrau Chiamaka Nnadozie

Sinclair ließ dabei die Chance aus, geschlechterübergreifend als Erste bei sechs WM-Turnieren zu treffen. Die 40-Jährige hatte zudem schon in der 9. Minute eine gute Torchance ungenutzt gelassen, sie wurde in der 70. Minute ausgetauscht. Sinclair hält bei 190 Länderspiel-Toren. Die Nigerianerinnen beendeten die Partie zu zehnt, denn kurz vor Schluss sah Deborah Abiodun nach einem harten Einsteigen und VAR-Intervention die Rote Karte. Damit bleibt in der Gruppe B das am Donnerstag mit 1:0 gegen Irland siegreiche gebliebene Australien an der Spitze. Am zweiten Spieltag bekommt es am Mittwoch Kanada mit Irland zu tun, am Donnerstag trifft Australien auf Nigeria. Für die Australierinnen war ihr Auftakterfolg ihr erster bei einer WM seit 2007. Starspielerin Sam Kerr wird allerdings wie gegen die Irinnen auch gegen die Afrikanerinnen verletzungsbedingt fehlen. Sie ist mit 63 Treffern Rekord-Torschützin ihres Landes.