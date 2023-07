Kanada schafft bei Gold Cup Sprung ins Viertelfinale

Kanada hat beim Fußball-Gold-Cup doch noch den Sprung in das Viertelfinale geschafft. Die "Ahornblätter" bezwangen am Dienstag (Ortszeit) am letzten Spieltag der Gruppe D Schlusslicht Kuba in Houston mit 4:2 (2:1) und treffen in der ersten K.o.-Runde nun auf die USA. Im Parallelspiel verpasste Außenseiter Guadeloupe aufgrund einer 2:3-Niederlage gegen Gruppensieger Guatemala den Sprung unter die letzten Acht. Panama und Costa Rica sicherten sich den Aufstieg in Gruppe C.

BILD: SN/APA/AFP/MARK FELIX Im Viertelfinale treffen die Kanadier auf Nachbar USA

Junior Hoilett per Elfmeter (21.) und Jonathan Osorio (26.) brachten Kanada früh auf die Siegerstraße. Die weiteren Treffer erzielten Jayden Nelson (47.) und Liam Millar (61.) nach Wiederanpfiff. Kuba verkürzte jeweils vom Elfmeterpunkt auf 1:2 und 2:4. Guadeloupe ging gegen Guatemala zwar zweimal in Führung, verabsäumte es aber den für den Aufstieg notwendigen Punkt zu holen und schied mit vier Zählern aus. Costa Rica bezwang Martinique in einem wahren Torfestival mit 6:4 und belegte am Ende Rang zwei hinter Panama, das gegen El Salvador mit 2:2 remisierte.