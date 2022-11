Kanadas WM-Kader mit Bayern-Profi Alphonso Davies

Kanadas Fußball-Nationalteam kann bei der WM in Katar auf seinen Topstar Alphonso Davies zurückgreifen. Der Bayern-Profi scheint wie erwartet im am Sonntag veröffentlichten Kader für die Endrunde auf. Davies hatte zuletzt mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu kämpfen, teilte aber schon am vergangenen Donnerstag mit, er werde bei der WM "bei 100 Prozent sein".

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Kanadas Davies rechtzeitig vor WM fit