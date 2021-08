Kane zurück bei Tottenham und in Quarantäne

Tottenham-Stürmer Harry Kane hat sich bei seinem Arbeitgeber aus der englischen Fußball-Premier-League zurückgemeldet und befindet sich im Trainingskomplex des Clubs nördlich von London in Quarantäne. Cheftrainer Nuno Espirito Santo sagte am Sonntag, das sei durch die Covid-19-Protokolle vorgegeben, nachdem der 28-Jährige auf den Bahamas und in Florida auf Urlaub war. Er habe noch nicht mit dem Mannschaftskapitän gesprochen, der von Meister Manchester City umworben wird.

SN/APA/AFP/POOL/CARL RECINE Mit England wurde Kane vor seinem Urlaub Vize-Europameister