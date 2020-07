Nach dem Saisonfinish des FC Liefering geht es sofort mit der Vorbereitung auf die Youth League weiter. Ein Trainer für die internationale Aufgabe wird noch gesucht.

In anderen Betrieben kehrt am Freitagnachmittag schon der Wochenendmodus ein. Anders bei der Red-Bull-Nachwuchsabteilung, in der diesen Freitag nicht nur der vierte Sieg in Folge für den FC Liefering (4:2 gegen Austria Lustenau) notiert wurde, sondern auch eine wichtige Personalentscheidung ...