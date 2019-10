Karriereende von deutschem Ex-Weltmeister Schweinsteiger

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat seine Karriere beendet. Der 35-Jährige, der mit dem FC Bayern München und dem deutschen Nationalteam große Erfolge feierte, teilte seine Entscheidung am Dienstag per Twitter mit, zwei Tage nach seinem letzten Spiel für den US-Club Chicago Fire. Schweinsteiger war 2017 in die MLS gewechselt, um seine Laufbahn ausklingen zu lassen.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Schweinsteiger ist mit Ana Ivanovic verheiratet