Katar-Coach: Gerüchte und Kritik "beeinflussen uns nicht"

Katars Fußball-Nationalmannschaft will sich vor dem Eröffnungsspiel am Sonntag nicht mit der Kritik am WM-Gastgeber und den Gerüchten um eine vermeintliche Bestechung beschäftigen. "Wir sind stark und niemand kann uns mit dieser Kritik und den Statements destabilisieren. Das beeinflusst uns nicht", sagte Teamchef Felix Sanchez vor der Partie gegen Ecuador am Sonntag. "Wir wollen unsere beste Leistung bringen, etwas anderes zählt für uns nicht."

SN/APA/AFP/KARIM JAAFAR Katar-Teamchef Sanchez vor WM-Eröffnungsspiel optimistisch