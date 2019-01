Katar erstmals im Finale des Asien-Cups

Katar hat erstmals das Finale des Asien-Cups erreicht. Der Ausrichter der Fußball-WM 2022 schaltete am Dienstag im Halbfinale in einem brisanten Duell den Turnier-Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate klar mit 4:0 (2:0) aus. Die vom Spanier Felix Sanchez betreuten Katarer, die ihre bisherigen sechs Spiele ohne Gegentor gewonnen haben, treffen im Finale am Freitag in Abu Dhabi auf Japan.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Katar ist einer der Finalisten des Asien-Cups