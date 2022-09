Katar - Vom unbedeutenden Wüstenstaat zum Hotspot des Sports

Am 20. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Vor einigen Jahrzehnten wäre das unmöglich gewesen, erzählt der Experte für die Golfregion, Sebastian Sons, in Doha. Lange sei Katar nicht besonders wichtig gewesen. Doch mit der Entdeckung von Öl in den 1930er Jahren und besonders seit der kommerziellen Produktion von Erdgas Anfang der 1990er Jahre habe das Land "eine absolut rapide Entwicklung durchlaufen" und sei "in eine andere Sphäre katapultiert worden".

Geprägt habe die moderne Geschichte des Landes vor allem Emir Hamad bin Khalifa Al Thani, der 1995 durch einen Putsch gegen seinen Vater an die Macht kam. So habe er etwa den TV-Sender Al Jazeera gegründet, begonnen das Emirat als Plattform der internationalen Diplomatie, aber vor allem auch des Sports zu etablieren, so Sons. 2013 löste schließlich Tamim bin Hamad Al Thani seinen Vater als Emir ab, setzte dessen Weg der Internationalisierung jedoch fort.

Geografisch sei das Emirat in einer Sandwich-Position eingezwängt zwischen den großen Nachbarn Saudi-Arabien und Iran, betont Sons. Doch auch die Türkei spiele eine wichtige Rolle im Land und habe das Emirat während der Luft- und Seeblockade durch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten, die von 2017 bis 2021 dauerte, unterstützt und tausende Soldaten im Land stationiert.

Im Endeffekt sei es Katar gelungen, diese Krise abzuwenden, ohne auf eine einzige der Forderungen, wie die Unterstützung der Muslimbrüder oder der Hamas zu beenden oder den Sender Al Jazeera aufzugeben, einzugehen. Geholfen habe hier freilich auch, dass der damalige US-Präsident Donald Trump trotz seiner Sympathien für den saudischen König Mohammed bin Salman, dann doch von seinen Militärs darauf hingewiesen wurde, dass Katar die größte US-Militärbasis im Nahen Osten beherbergt und die USA sich nicht auf die Seite Saudi-Arabiens schlagen sollten.

Emir Tamim bin Hamad habe die Blockade gegenüber seinem Land jedenfalls für sich nützen können, zeigt sich Sons überzeugt. Seither gelte er nicht nur als Beschützer der nur rund 300.000 katarischen Staatsbürger sondern auch als jener der rund 2,4 Millionen Gastarbeiter im Land. "Viele Katarer wissen, dass sie die Migranten brauchen, um das Wohlstandsniveau zu halten, haben aber auch Angst ihre Identität zu verlieren", erklärt der Islamwissenschafter Sons.

Während der Wohlstand des Landes indirekt an die eigenen Staatsbürger weitergegeben werde, wird die Wirtschaft des Landes vor allem durch die Gastarbeiter am Leben gehalten. "Die systematische Ausbeutung von Migranten ist Teil des Geschäftsmodells", betont Sons. Dennoch liege die Verantwortung hierfür nicht nur bei Katar. So habe niemand wirklich ein Interesse daran, das zu ändern, den viele Länder seien vollkommen angewiesen auf die Rücküberweisungen der Migranten. In Nepal etwa würden diese Überweisungen ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts ausmachen.

Die Kritik des Westens am Umgang mit den Arbeitsmigranten und der mangelhaften Umsetzung von Reformen habe jedoch in Katar selbst zu einer gewissen Frustration geführt, erzählt Sons. Katar habe nämlich einige Reformen im rechtlichen Bereich durchgeführt, die es so in der Region bisher nicht gab. Doch ohne die Fußball-WM wäre wahrscheinlich niemand auf die Situation der Migranten in Katar aufmerksam geworden und es hätte auch keine Reformen gegeben, zeigt sich der Islamwissenschafter überzeugt.

Dennoch besteht laut Menschenrechtsorganisationen die Gefahr, dass diese Reformen nach der Fußball-WM zurückgedreht werden, sagt Sons. Daher plädiere er dafür, "einerseits den Druck aufrechtzuerhalten und Katar nicht komplett aus dem Blickwinkel zu verlieren, andererseits aber auch aus einem kritischen und offenen Dialog zu akzeptieren, wenn sich Dinge aus unserer Sicht in eine positive Richtung verbessern".