Katars Emir sieht beispiellose Kampagne gegen WM-Ausrichter

Der Herrscher Katars hat sich über das Ausmaß der Kritik an seinem Land im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft beschwert. "Seitdem wir die Ehre haben, die Weltmeisterschaft auszurichten, ist Katar einer beispiellosen Kampagne ausgesetzt, die noch kein Gastgeberland jemals erlebt hat", sagte Emir Tamim bin Hamad Al Thani am Dienstag in Doha.

SN/APA/AFP/YUKI IWAMURA Der Emir von Katar bei der UN-Vollversammlung in New York