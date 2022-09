Katars WM-Organisatoren finden Dänemark-Trikot unangebracht

Für die WM-Organisatoren in Katar ist das Turniertrikot von Dänemarks Fußball-Nationalteam unangebracht. Die Skandinavier wurden vom Ausrüster Hummel mit Jerseys ausgestattet, die sich "als Protest gegen Katar und seine Menschenrechts-Bilanz" sehen, wie das Unternehmen schrieb. Die Verantwortlichen im Emirat sehen dies anders. Man bestreite die Behauptung, "dass das Turnier Tausende von Menschen das Leben gekostet hat", hieß es in einer Stellungnahme.

Man habe einen transparenten Dialog mit dem dänischen Fußballverband geführt, so das OK, das auf "bedeutende Reformen" und verbesserte Lebensbedingungen für die Arbeiter in Katar verwies. "Wir lehnen es voll und ganz ab, unser ehrliches Engagement für den Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der 30.000 Arbeiter, die die WM-Stadien andere Turnierprojekte gebaut haben, herunterzuspielen", sagte ein Sprecher.