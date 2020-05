Kehrt die Königsklasse in den alten Modus zurück?

Um den Spielplan in der Champions League zu straffen, könnte es in der Saison 2020/21 zur Rückkehr des Systems mit K.-o.-Spielen von der ersten Runde an kommen.

Wann wegen der Coronakrise wieder internationale Spiele in der Champions und Europa League ausgetragen werden könnten, das ist im Gegensatz zu vielen nationalen Ligen noch immer völlig unklar. Das Finale in der Königsklasse des europäischen Fußballs soll, wenn möglich, am 31. August in Istanbul durchgeführt werden. Und für die Saison 2020/21 könnte die Champions League sogar in ihren ursprünglichen Modus mit K.-o.-Spielen von Runde eins an zurückkehren. Was vor allem die vielen Fußballromantiker freuen würde. Die noch immer einen besonderen Reiz darin sehen, dass dann auch die großen Topteams an einem schlechten Tag gegen einen Außenseiter scheitern könnten.

Für den europäischen Fußballverband (UEFA) ist klar, dass die Beendigung der jeweiligen nationalen Ligen Vorrang gegenüber der weiteren Durchführung der internationalen Bewerbe hat. Die nationalen Meisterschaften können im schlimmsten Fall auch noch im August beendet werden. Da die Profis auch Urlaub benötigen und eine gewissenhafte Vorbereitung auf die nächste Saison nötig ist, scheint es unmöglich, dass die internationalen Spiele der nächsten Saison in der Champions und Europa League wie üblich Mitte September mit Gruppenspielen beginnen können. Qualifikationsspiele werden ziemlich sicher keine stattfinden können. Nach Informationen der "Salzburger Nachrichten" bastelt die UEFA an einem Plan, der durchaus realistisch scheint. Um den Spielplan zu straffen und auch die vielen Flugreisen während der unzähligen Gruppenspiele zu unterbinden, könnte die Königsklasse, wie vor Einführung der Champions League, in ihren alten Modus zurückkehren. Zumindest für eine Saison.

Alle für die Champions League qualifizierten Teams, gleichgültig ob fix dabei oder für die Teilnahme an der Qualifikation berechtigt, kämpfen in einem Raster von 128 Mannschaften um den Henkelpott für den Gewinner der Königsklasse. Und zwar von der ersten Runde an im K.-o.-System. Wie zuletzt vor 28 Jahren. Seit der Saison 1992/93 wird die Champions League in der Vorrunde in Gruppen gespielt. Zuvor war der prestigeträchtigste Bewerb im europäischen Fußball von 1955 bis 1992 als Europapokal der Landesmeister ausgetragen worden. Im K.-o.-System vom ersten Spieltag an. Wegen der Coronakrise scheint nun eine Rückkehr zum Uraltmodus, der sich noch immer bei den Fans großer Beliebtheit erfreut, möglich. Statt der zahlreichen, oft langweiligen Gruppenspiele stünden dann im Herbst 2020 nur drei intensive Runden, in denen es in jeder Paarung um alles oder nichts geht, auf dem Programm. 2021 könnte die Champions League dann wie üblich mit den Spielen im Achtelfinale der besten 16 Mannschaften fortgesetzt werden.

Sollte sich die UEFA für diesen Plan entscheiden und ihn auch umsetzen, dann könnte auch der österreichische Vizemeister, der eigentlich in die Qualifikation für die Königsklasse müsste, kräftig durchatmen. Im Feld der 128 Mannschaften für die K.-o.-Phase wäre er fix mit dabei und könnte am Millionenkuchen Champions League auch kräftig mitnaschen.