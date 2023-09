Kein Interesse bei DFB-Anfrage: Warum Ralf Rangnick nicht deutscher Bundestrainer wird

Der Deutsche Ralf Rangnick erklärte schon im SN-Interview, dass er mit Österreich zur EM will.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist nach dem Aus von Bundestrainer Hansi Flick auf der Suche nach einem Nachfolger. Einer, der schon seit vielen Jahren den deutschen Fußball prägt, ist Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. Schon vor der Entlassung von Flick war der Deutsche Rangnick immer wieder ins Gespräch gebracht worden, die DFB-Elf vor der Heim-EM 2024 zu übernehmen. In vielen Umfragen sprachen sich auch sehr viele Fans des vierfachen Weltmeisters dafür aus, dass Rangnick Flick nachfolgen soll. Muss der Österreichische Fußball-Bund fürchten, den Teamchef zu verlieren?

Nein, denn schon vor einem Monat hatte der 65-Jährige im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" im Hangar-7 in Salzburg deutlich erklärt: "Ich habe mich der Aufgabe in Österreich verschrieben. Ich fühle mich richtig wohl und bin überzeugt, dass wir noch einiges bewegen können. Ich bin nach Salzburg gezogen und wenn das Wetter passt, dann hat man jeden Morgen das Gefühl, man ist im Urlaub. Sportlich müssen wir jetzt schauen, dass wir die Qualifikation für die EM schnell klarmachen. Mit einem Sieg in Schweden würden wir einen großen Schritt machen."

An einen Wechsel in sein Heimatland verschwendete der als Fußballprofessor geadelte Rangnick schon damals keinen Gedanken. Und am Montag vor dem Abflug zum EM-Qualifikationsspiel nach Schweden erklärte Rangnick auf die Frage, ob er bei einer Anfrage vom DFB Österreich verlassen werde, erneut überaus deutlich: "Nein. Vor 14 Monaten habe ich mich entschieden, Teamchef von Österreich zu werden. Ich will eine Mannschaft so vorbereiten, dass sie zur Endrunde der Europameisterschaft nach Deutschland fährt. Und dort auch eine gute Rolle spielt. Alles andere ist für mich kein Thema."

Auch in den vergangenen Tagen habe er sich mit dem deutschen Fußball nur am Rande beschäftigt. "Wir haben uns die Spiele unserer Gegner in der EM-Qualifikation angesehen. Von der Niederlage der Deutschen gegen Japan habe ich nur Ausschnitte gesehen", erzählte Rangnick, der weiß, was Österreich in Stockholm erwartet "Schweden wird versuchen, die ganz starke Offensive ins Spiel zu bringen."