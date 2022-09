Kein Profisport in England: Das Spiel von Red Bull Salzburg in London ist noch nicht gesichert

Premier-League-Runde abgesagt: Am Mittwoch gastiert Salzburg in der Champions League in London bei Chelsea. Von der UEFA gab es noch keine Stellungnahme, ob das Spiel stattfindet.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstag wurden in England schon zahlreiche Sportveranstaltungen abgesagt. Dazu finden alle Fußballspiele am Wochenende von der Premier League abwärts am Beginn der zwölftägigen Staatstrauer in Großbritannien nicht statt. Auch für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg könnte der Trauerfall Folgen haben. Dann nämlich, wenn auch die Partie der zweiten Runde in der Champions League am Mittwoch in London gegen Chelsea vom Europäischen Fußballverband (UEFA) verschoben wird.

Am Donnerstag ist Queen Elizabeth ...