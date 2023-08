Keine Champions League, aber: Das Fußballmärchen von Klaksvik ist noch nicht vorbei

Der verwegene Traum von der Champions League ist zerplatzt, doch die (Amateur-)Fußballer von Klaksvík IF, dem Meister der Färöer, dürfen ihr Glück nun im Play-off der Europa League versuchen. Schon jetzt ist ihnen die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League sicher. Damit ist erstmals seit 30 Jahren, seit HB Tórshavn 1993, wieder eine Männermannschaft der Schafsinseln in einer Endrunde eines großen UEFA-Bewerbs vertreten. Als erstes färöisches Team überhaupt nimmt Klaksvík an der Gruppenphase eines Europacup-Bewerbs teil. Das Fußballmärchen ist also längst nicht vorbei.

Auf dem Weg in die Champions League wurde Klaksvik am Dienstagabend von Norwegens Meister Molde gestoppt. Der Jugendclub von Erling Haaland setzte sich im Rückspiel der dritten Qualirunde erst nach Verlängerung mit 2:0 (1:0, 1:0) durch. Das Hinspiel hatten die Kicker von den Färöern sensationell mit 2:1 gewonnen. Zuvor hatte Klaksvik in der Champions-League-Qualifikation überraschend Ungarns Meister Ferencvaros Budapest und Schwedens Meister BK Häcken ausgeschaltet. Nun geht es für das Sensationsteam des Fußball-Sommers am 24. und 31. August im Play-off zur Europa League weiter: Gegner ist entweder Sheriff Tiraspol oder BATE Borisov (Hinspiel 5:1).