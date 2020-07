Keine Quarantänepflicht für Real vor Duell bei ManCity

Der spanische Fußball-Meister Real Madrid muss sich vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City am 7. August nicht in eine 14-tägige Isolation begeben. Wie der britische Sender Sky Sports News berichtet, ist Real von der zur Zeit in Großbritannien geltenden Quarantänepflicht für Einreisende aus Spanien ausgenommen.

SN/APA (AFP/Archiv)/PIERRE-PHILIPPE Das Hinspiel in Madrid hatte ManCity am 26. Februar mit 2:1 gewonnen