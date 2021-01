"Kleiner Esel": Ibrahimovic und Lukaku gerieten heftig aneinander

Im italienischen Pokal-Viertelfinale zwischen Inter und AC Milan (2:1) stand das Privatduell zwischen Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku im Blickpunkt.

Das verbale Watschenduell der beiden Alphatiere am Dienstagabend war im menschenleeren Meazza-Stadion bestens zu hören. Ibrahimovic, zuvor Schütze des 1:0 für Milan, bezeichnete seinen belgischen Kontrahenten als "kleinen Esel", der schlug vor, das Duell hinter verschlossenen Türen auszufechten: "Lass uns reingehen." Ibrahimovic feixte zurück: "Ruf deine Mutter, ruf deine Mutter." Die beiden gingen aufeinander los und deuteten Kopfstöße an. Später sollen sie auf dem Weg in die Kabine noch weitere Nettigkeiten ausgetauscht haben.

Der Schiedsrichter bedachte die beiden Kampfhähne für die peinliche Auseinandersetzung kurz vor der Halbzeitpause mit der Gelben Karte. Das hatte später Folgen für Ibrahimovic: Der 39-jährige Schwede sah nach einem weiteren Vergehen in der zweiten Halbzeit Gelb-Rot.

Inter drehte in der Folge das Spiel, Lukaku per Elfmeter (71.) und Christian Eriksen in der Nachspielzeit stellten noch auf 2:1.

Pikant an dem Duell: Ibrahimovic und Lukaku kennen einander gut, sie waren 2017/18 sogar Clubkollegen bei Manchester United.

