Klinsmann gibt Brasilien und Argentinien gute Titelchance

Der deutsche Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann räumt Brasilien und Argentinien gute Chancen auf den Titel bei der Fußball-WM in Katar ein. "Meine Einschätzung als Fan von außen ist, dass die Südamerikaner für diese WM wirklich am geeignetsten sind. Brasilien und Argentinien werden mit einem unglaublichen Hunger und Tatendrang nach Katar fliegen", sagte Klinsmann in einem Interview des TV-Senders Sky.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Soeren Stach Jürgen Klinsmann sieht Neymar, Messi und Co. in der WM-Favoritenrolle