Klinsmann-Tagebücher als Last für Hertha im Abstiegskampf

Die vernichtende Kritik aus den Klinsmann-Tagebüchern wird für Hertha BSC zur schweren Last für den Abstiegskampf in der deutschen Fußball-Bundesliga. Fast schon flehentlich beschwor der in den Protokollen vom früheren Trainer Jürgen Klinsmann scharf attackierte Manager Michael Preetz die Konzentration auf das direkte Duell bei Fortuna Düsseldorf am Freitagabend (20.30 Uhr/live DAZN).

SN/APA (dpa/Archiv)/Soeren Stache Jürgen Klinsmann hat sich bei Hertha Berlin keine Freunde gemacht