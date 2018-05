Klopp lobte Zidane in höchsten Tönen: "Ein Kämpfer"

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat einen Tag vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid eine wahre Lobrede auf seinen Gegenspieler Zinedine Zidane gehalten. "Zidane war sein Leben lang ein Kämpfer", sagte der Deutsche am Freitag in Kiew. "Er war einer der fünf besten Spieler aller Zeiten. Er war so gut, dass es ausgesehen hat, als würde er nicht kämpfen müssen, aber das hat er getan."

Wenn man in Marseille aufwachse, in dem Viertel von Zidane, müsse man ein Kämpfer sein, ergänzte Klopp, der auch die Qualitäten von Zidane als Trainer hervorhob. "Ich bin länger bei Liverpool, als er Coach ist, aber er hat die Champions League dreimal hintereinander gewinnen können", erklärte der 50-Jährige. "Das hat es noch nie gegeben. Also entweder hat er Glück gehabt oder er ist brillant. Ich glaube, dass er brillant ist, so wie er es als Spieler war."

Fakt ist, dass Real Madrid die K.o.-Runde in dieser Champions-League-Saison nur mit heftigen Problemen und Zittern überstanden hat. Im Viertelfinale brauchte es im Rückspiel gegen Juventus Turin einen umstrittenen Elfmeter in der letzten Minute, den Cristiano Ronaldo verwertete. Im Semifinale hatten zahlreiche Beobachter Bayern München als die bessere Mannschaft gesehen.

"Ich habe dieses Team spielen gesehen. Ich denke, es ist fantastischer Fußball. Wenn es sein muss, ist es organisiert, und wenn es sein muss, ist es Chaos. Und wenn man all die Weltklassespieler hat, ist das ein guter Ansatz, finde ich", entgegnete Klopp den Zidane-Kritikern. So wie Zidane sei auch ihm mitunter vorgeworfen worden, von Taktik nicht allzu viel zu verstehen. "Zwei Trainer im Finale, die keine Ahnung von Taktik haben. Was würde das über das Spiel aussagen?", fragte Klopp bei der Pressekonferenz in die Runde.

Hinsichtlich seines Stars Mohamed Salah meinte Klopp, dass er keine Bedenken ob dessen Fitness habe. Die Frage, ob der gläubige Muslim die Regeln im Fastenmonat Ramadan einhalte, hatte in den vergangenen Tagen zahlreiche Medien beschäftigt. "So wie ich es verstehe, ist Religion Privatangelegenheit, also gibt es für mich dazu nur zu sagen, dass alles in Ordnung ist", betonte Klopp. "Wenn man ihm im Training sieht, sieht man, dass er voll auf der Höhe ist, wie man es einen Tag vor dem Finale sein muss."

(Apa/Ag.)