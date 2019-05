Klopp: "Weltrekordhalter im Gewinnen von Halbfinals"

Angesichts seines Finalfluchs gab sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor dem Champions-League-Finale am Samstag gegen Tottenham Hotspur schlagfertig: "Seit 2012 war ich fast jedes Jahr mit meinen Teams in einem Finale. Vielleicht bin ich sogar Weltrekordhalter im Gewinnen von Halbfinals. Ich könnte ein Buch darüber schreiben, aber das würde niemand kaufen", sagte Klopp am Freitag in Madrid.

SN/APA (AFP)/ANTHONY DEVLIN Spaßvogel Jürgen Klopp