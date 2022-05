Klopps kleine Titelhoffnung: "Möglich, nicht wahrscheinlich"

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hegt vor dem spannenden Finish der englischen Premier League nur noch kleine Titelhoffnungen. "Es ist möglich, nicht wahrscheinlich, aber möglich", sagte er nach dem 2:1 der Reds bei Southampton am Dienstag. Entschieden sei aber nichts. "Die haben mehr Druck als wir. Wäre ich an ihrer Stelle, würde ich mich noch nicht wieder als Meister fühlen", lautete Klopps Botschaft an Manchester City, das mit einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde geht.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Es wird für Liverpool-Coach Klopp auch viel Glück brauchen