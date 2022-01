Köhn bleibt die Nummer eins bei Red Bull Salzburg

Der Kampf um den Platz im Tor bei Fußballmeister Red Bull Salzburg weist wenig Brisanz auf. Philipp Köhn hat seinen Stammplatz sicher.

Den Coronaschock mit sechs infizierten Profis zum Trainingsstart hat Red Bull Salzburg überwunden. In den ersten beiden Testspielen, beim 6:0 gegen den Zweitligisten Amstetten und dem 3:1 gegen Ried, zeigte die Truppe von Trainer Matthias Jaissle trotz kräfteraubender Trainingseinheiten viel Spielfreude. Auch Samstag gegen die Admira (15, Taxham) im dritten Probespiel 2022 wird Jaissle seinen gesamten Kader einsetzen.

Eine Entscheidung, wer zum Saisonstart in der Bundesliga am 11. Februar in Wien gegen Rapid mit Sicherheit in der Startelf ...