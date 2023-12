Köln bezwingt Darmstadt im Kellerduell auswärts 1:0

Der 1. FC Köln hat zum Auftakt der 13. Runde das Kellerduell der deutschen Fußball-Bundesliga auswärts gegen Darmstadt mit 1:0 für sich entschieden. Das Siegestor gelang Davie Selke (60.) aus kurzer Distanz nach einer Ecke, die Mathias Honsak unglücklich verlängert hatte. Die Kölner lösten sich mit dem erst zweiten Saisonerfolg vom Tabellenende und überholten vor den weiteren Spielen zumindest die nun ebenfalls bei neun Punkten haltenden Darmstädter.

Kölner jubeln über knappen Erfolg in Darmstadt

Dejan Ljubicic war für die Sieger bis in die Nachspielzeit im Einsatz. Köln-Kapitän Florian Kainz blieb zur Pause in der Kabine. Auf der Gegenseite wurde Honsak kurz nach dem 0:1 vom Platz genommen, Christoph Klarer absolvierte die komplette Partie, Emir Karic wurde in der Schlussphase eingetauscht.