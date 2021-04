Köln will Stöger laut "Sport Bild" als Trainer zurückholen

Der 1. FC Köln beschäftigt sich laut Informationen der Zeitschrift "Sport Bild" mit einer Rückkehr von Peter Stöger als Trainer. Demnach soll es in Bälde ein Treffen mit den Verantwortlichen des Clubs geben. Stöger war bereits von 2013 bis Ende 2017 in Köln tätig, führte den FC in die deutsche Fußball-Bundesliga. Seinen Abschied bei der in eine existenzielle Krise geschlitterten Wiener Austria mit Saisonende hatte der Sportchef und Trainer schon vergangene Woche angekündigt.

SN/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK Stöger genießt in Köln immer noch sehr hohe Beliebtheitswerte