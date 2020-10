Koeman zählt sein Team nicht zu Champions-League-Favoriten

Geht es nach Trainer Ronald Koeman, so startet der FC Barcelona nur als Außenseiter in den Kampf um den Titel in der Fußball-Champions-League. "Wenn du bei Barcelona bist, willst du immer um die Trophäen kämpfen, sei es in LaLiga oder im Europacup. Wir sind aber nicht die Favoriten", sagte der Niederländer vor dem Auftakt am Dienstag gegen Ferencvaros Budapest. Trotzdem wolle man natürlich weit kommen. "Das können wir auch schaffen", meinte der 57-Jährige.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOSEP LAGO Koeman will in der Champions League weit kommen