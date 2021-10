Kolumbien beendet mit 0:0 Brasiliens Siegesserie

Nach Siegen in allen neun vorherigen Qualifikationsspielen zur Fußball-WM 2022 in Katar hat Brasilien am Sonntag erstmals Punkte abgegeben. Der Rekordweltmeister trennte sich auswärts von Kolumbien 0:0, bleibt aber ungeschlagen mit 28 Punkten souverän Tabellenführer. Argentinien gewann gegen Uruguay 3:0 und belegt mit 22 Punkten Platz zwei, mit Abstand folgen Ecuador (1:2 in Venezuela) und Uruguay (je 16). Die ersten vier qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde.

In der karibischen Hafenstadt Barranquilla hatte der eingewechselte Brasilianer Antony von Ajax Amsterdam die größte Torchance des Spiels. Er scheiterte in der 84. Minute aus kurzer Distanz am kolumbianischen Torhüter David Ospina. Dieser hatte bereits in der 5. Minute einen Schuss von Neymar von der Strafraumgrenze pariert.

Es war Neymars auffälligste Szene, abseits des Platzes sorgte der Star von Paris St. Germain allerdings für Schlagzeilen: In einem Dokumentarfilm des Senders DAZN, der am Sonntag erschien, sagte er, dass die Weltmeisterschaft ab November 2022 in Katar wohl seine letzte sein werde. Er wisse nicht, ob er danach noch die mentale Kraft habe, sich mit Fußball zu beschäftigen, meinte der 29-Jährige.

Im Monumental-Stadion in Buenos Aires traf im Duell zweier zweifacher Weltmeister Neymars Clubkollege Lionel Messi zum 1:0. Ein Pass des sechsfachen Weltfußballers in den Strafraum ging an Freund und Feind vorbei und landete im Netz (38.). Die übrigen Treffer für Argentinien erzielten Rodrigo De Paul (44.) und Lautaro Martinez (62.).