Kolumbien-Star Linda Caicedo: "Von einem anderen Stern"

Deutschlands Fußballerinnen zeigen großen Respekt vor Kolumbiens Shootingstar Linda Caicedo. Die 18-Jährige begeistert ihre Landsleute.

. Eigentlich müssen Deutschlands Fußballerinnen nach dem 6:0-Auftaktsieg über Marokko bei der WM keine Angst haben. Aber vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien am Sonntag herrscht zumindest großer Respekt. Der basiert vor allem auf der Person von Kolumbiens Topstürmerin Linda Caicedo, die künftig bei Real Madrid spielen wird. "Das ist eine sehr talentierte Offensivspielerin. Von daher gilt's einfach, gemeinschaftlich zur verteidigen", sagte die erfahrene Mittelfeldspielerin Sara Däbritz am Freitag. "Ich glaube, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dann wird's auch schwer für sie."

Die erst 18 Jahre alte Caicedo gilt als eines der größten internationalen Talente. Sie war bei der Südamerika-Meisterschaft im vergangenen Jahr, als Kolumbien erst im Finale gegen Brasilien (0:1) unterlag, zur besten Spielerin des Turniers gewählt worden und traf auch beim 2:0-Auftaktsieg Kolumbiens gegen Südkorea bei der WM.

"Man hat schon viel von ihr gehört, vor allem über Social Media. Ich bin gespannt, wie sie spielt. Ich habe sie live noch nie gesehen", sagte die defensiv vielseitig einsetzbare DFB-Auswahlspielerin Sjoeke Nüsken über Caicedo. "Da heißt es einfach: dagegen halten, unser Spiel abliefern. Dann wird man schauen, was sie gegen uns leisten kann."

Krebsdiagnose mit 15 Jahren

Mit 14 Jahren spielte Linda Caicedo bereits für Kolumbiens A-Nationalteam. Mit 15 wusste niemand, ob und wie es überhaupt weitergeht mit dem fußballerischen Toptalent: Eierstockkrebs, Operation, Chemotherapie. Als die Stürmerin wieder auf dem Platz stand, trug sie erst mal eine Perücke, weil ihr bei der Behandlung die Haare ausgefallen waren.

Heute sagt Linda Caicedo: "Ich wurde wieder gesund und hatte die Unterstützung meiner Familie. Jetzt fühle ich mich sehr gut. Was geschehen ist, hat mich wachsen lassen. Ich empfinde Dankbarkeit und bin glücklich hier zu sein."

Am Donnerstag bestimmte sie unfreiwillig die Schlagzeilen. Im Training brach sie zusammen, konnte die Einheit nach einer kurzen Behandlungspause aber fortsetzen. "Sie kommt von einem anderen Stern, ist einfach einzigartig", schwärmte Kolumbiens Co-Trainer Angelo Marsiglia nach dem Sieg über Südkorea. Entsprechend auf der Hut sind die Deutschen. "Linda ist eine herausragende Spielerin, die auch hier für Furore sorgen kann", warnte Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim DFB. "Wir müssen im Team gut gegen sie verteidigen. Das wird eine alleine nicht schaffen. Wir müssen auf der Hut sein."

Dritte WM in einem Jahr

Die Kolumbianer haben den Frauenfußball spät entdeckt - auch dank ihrer Superstürmerin. Für Caicedo ist es bereits ihre dritte WM innerhalb eines knappen Jahres: Sie glänzte schon 2022 bei der U-20 und U17-WM.

Im Februar 2024 wird Linda ihren Club Deportivo Cali verlassen. Sie hat bei Real Madrid einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Mit ihr wollen die "Königlichen" den Abstand auf Champions-League-Gewinner FC Barcelona verringern. Ihre Eltern wollten sie nicht ziehen lassen, bevor sie volljährig war. Was ihr ihre Mutter Herlinda Alegría mit auf den Weg gegeben hat? "Dass sie sich ihre Bescheidenheit bewahrt und weiter an sich arbeitet - es fehlt ihr noch an vielem."