Konrad Laimer plant mit Bullen letzten Coup: RB Leipzig wird immer beliebter

Bulle Konrad Laimer und Frankfurt-Trainer Glasner im Abschiedsduell.

Für den Salzburger Konrad Laimer ist das deutsche Fußball-Cupfinale am Samstag im Berliner Olympiastadion ein ganz besonderes Spiel. Der Aberseer kann mit RB Leipzig in seinem letzten Spiel vor seinem Wechsel zu Meister Bayern München seinen Titel im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt verteidigen. Mit Laimer wird ein österreichischer Nationalspieler die deutschen Bullen verlassen, ein anderer ÖFB-Teamkicker steht vor einem Transfer zum Teilnehmer an der Champions League. Für Christoph Baumgartner überweisen die Leipziger an die 30 Millionen Euro an Hoffenheim.

