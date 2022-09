Konrad Laimer: Warum sein Bayern-Deal platzte

Der Salzburger Fußballprofi äußerte sich erstmals im TV: "Wäre bereit gewesen, den Schritt zu machen, aber das ,Go' von Leipzig ist nicht gekommen."

Von Abersee in die große Fußballwelt: Die steile Karriere von Konrad Laimer, derzeit verletztes Aushängeschild bei RB Leipzig, dient vielen jungen ÖFB-Talenten als Vorbild. Von den Miniknaben beim USC Abersee über die Nachwuchsakademie in Liefering schaffte Laimer den Sprung zu Red Bull Salzburg und schließlich in die deutsche Bundesliga.

Dass seine Karriere nicht in Leipzig enden würde, war schnell klar. Beinahe wäre der 25-jährige Salzburger im Sommer beim FC Bayern gelandet, wie Laimer in der ServusTV-Sendung "Sport und ...