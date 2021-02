Kopfschütteln bei Red Bull Salzburg: Bullen ohne Energie und Mut zum Risiko

Fußballmeister Salzburg konnte gegen Villarreal die Erwartungen nicht erfüllen. Sperre von Torjäger Sékou Koïta trifft Bullen besonders hart.

Internationale Auftritte von Fußballmeister Red Bull Salzburg haben in der jüngeren Vergangenheit vor allem in der Gruppenphase der Champions League meist mit der Erkenntnis geendet: stark gespielt, trotzdem knapp und manchmal auch unverdient verloren. Als durchaus untypisch darf daher Salzburgs 0:2-Niederlage am Donnerstag gegen Villarreal angesehen werden. Die Bullen stehen nach einer insgesamt enttäuschenden Darbietung im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League vor dem Aus.

Auch Trainer Jesse Marsch musste eingestehen: "Wir haben gegen einen schlauen Gegner gespielt. ...